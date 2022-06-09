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    Samsun'da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler

    Telefonunu internette satışa koyan astsubayla buluşup yüzüne biber gazı sıkarak telefonunu gasbeden 2 sevgili, gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 09.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:38
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    Samsun'da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki astsubay E.Ş., cep telefonunu bir e-ticaret sitesinde 10 bin liraya satışa koydu.

    AA'nın haberine göre; M.C.Ş. (22) ve S.K., telefonu satın alma bahanesiyle E.Ş. ile iletişime geçerek Sülün Kuşu Kavşağı'nda buluştu.

    E.Ş'nin aracına binen şüpheliler, kendilerini evlerine bırakmalarını talep etti. Aracın arka koltuğuna oturan S.K, telefonu inceleme bahanesiyle eline aldı.

    Biber gazı sıkıp, telefonunu gasbettiler

    Yolda ilerlediği sırada ön koltukta bulunan M.C.Ş, E.Ş'nin yüzüne biber gazı sıktı. Ardından zanlılar, telefonu da alarak duran araçtan inerek kaçtı.

    İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada E.Ş'yi arayan telefon numarasından şüphelilerin adresini belirledi.

    Samsun'da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler

    Tutuklandılar

    Şüpheliler, Anadolu Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına alındı.

    İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların sattığı belirlenen cep telefonu ise alınarak sahibine teslim edildi.

    Samsun da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler #1

    Samsun da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler #2


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