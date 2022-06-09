Telefonunu internette satışa koyan astsubayla buluşup yüzüne biber gazı sıkarak telefonunu gasbeden 2 sevgili, gözaltına alınarak tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki astsubay E.Ş., cep telefonunu bir e-ticaret sitesinde 10 bin liraya satışa koydu.

AA'nın haberine göre; M.C.Ş. (22) ve S.K., telefonu satın alma bahanesiyle E.Ş. ile iletişime geçerek Sülün Kuşu Kavşağı'nda buluştu.

E.Ş'nin aracına binen şüpheliler, kendilerini evlerine bırakmalarını talep etti. Aracın arka koltuğuna oturan S.K, telefonu inceleme bahanesiyle eline aldı.

Biber gazı sıkıp, telefonunu gasbettiler

Yolda ilerlediği sırada ön koltukta bulunan M.C.Ş, E.Ş'nin yüzüne biber gazı sıktı. Ardından zanlılar, telefonu da alarak duran araçtan inerek kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada E.Ş'yi arayan telefon numarasından şüphelilerin adresini belirledi.

Samsun'da biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasbettiler

Tutuklandılar

Şüpheliler, Anadolu Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına alındı.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların sattığı belirlenen cep telefonu ise alınarak sahibine teslim edildi.