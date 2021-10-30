Sözlü tartışmaya giren 2 kişiden biri tartışma alevlenince, bıçak çekti. İsimleri öğrenilemeyen zanlı ve yaralanan şahıs, ambulans sesini duyunca olay yerinden kaçtı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Saadet Caddesi üzerinde ismi öğrenilmeyen iki şahıs tartışmaya başladı.

Erkek oldukları öğrenilen şahıslardan birisi, tartışma büyüyünce bıçak çekti.

Erkeklerin kavgasında 1 kişi yaralanırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi.

Ambulansının sesini duyan yaralı ve zanlının, ambulans olay yerine gelmeden kaçtığı iddia edildi.

"GÜRÜLTÜ DUYDUK VE SESE DOĞRU GELDİK"

Yaşanan olayın ardından olay yerine cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralama olayında kullanılan bıçağı ve parmak izlerini alarak tutanak düzenledi.

Olayı gören mahalle sakini, “Bir anda gürültü duyduk ve sese doğru geldik.

Bir kavga olduğunu gördük. Bıçaklama oldu herhalde bıçağı yere attılar.

Ondan sonrasını görmedik, ekipler inceliyor” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bıçaklı kavga: Ambulans sesini duyunca kaçtılar VİDEO