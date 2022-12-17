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- Samsun'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı
Samsun'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı
- 17.12.2022 - 18:53
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Çilehane Mahallesi'ndeki Alaçam Caddesi’nde, dün, M.Ç. ile F.E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
F.E., tartıştığı M.Ç'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi
Olay yerinden kaçan F.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin çalışması sonucunda Kıran Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan F.E., Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.