Samsun'da bin 506 liralık bir garip ceza: 'Sağdan geçtin...' Trafikte önündeki aracın sağından geçen sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından bin 506 TL ceza yazılınca, sürücü cezayı 'haksız' bularak mahkemeye taşıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun'da verilen trafik cezası gündem oldu.

Otomobili ile Atakum ilçesinden Canik ilçesine giden 27 yaşındaki Onur Çelebi, üç şeritli yolda sol şeritte önünde giden otomobilin kendisine yol vermediği gerekçesiyle sağından geçti.

Bunu gören bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye 'aracın sağından geçtiği’ gerekçesiyle ceza yazıldı.

Adresine bin 506 TL trafik cezası gelen sürücü şoke oldu.

"Trajikomik bir olay"

Onur Çelebi, önünde giden otomobilin düşük hızda sol şeritten gittiğini ve kendisinin de hız limitine uyarak önündeki otomobilin sağından geçtiğini belirtti.

Fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya Samsun Adliyesi'ne giderek itiraz ettiğini belirten Çelebi, "Trajikomik bir olay. Son birkaç ay içinde fahri trafik müfettişi bana iki kere ceza yazmış. Sağdan geçme cezasına itiraz ettim. Bu cezaların birçoğu hakimliklerce iptal ediliyor.” dedi.

"Aracın sağından geçmek suretiyle ceza nedir onu hala çözemedim"

Her sabah ve akşam Atakum ilçesi ile Canik ilçesi arasında gidiş-geliş yaptığını anlatan Çelebi, “Sabah giderken saat 08.08’de aracın sağından geçmek suretiyle bin 506 TL ceza yedim. Bu cezanın yoruma açık bir ceza olması sebebiyle önce bir araştırdım. Sonrasında baktım ki ceza fahri trafik müfettişi tarafından yazılmış. İkisi birleşince bu cezasının kesinlikle itiraza açık bir durum olduğunu ve iptal edildiğini öğrendim.

‘Aracın sağından geçmek suretiyle ceza’ nedir onu hala çözemedim. Sol şeritte giden bir araç hız sınırının çok altında gidiyorsa, ben ise sağından hız limitine uyarak geçiyorsam bana nasıl ceza yazılır? Fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtı var mı? Tamamıyla keyfi ceza olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)