Samsun’da bipolar kadın, aynı odada kalan şizofreni hastasını öldürdü

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü. Katil zanlısı kadın, gözaltına alındı.

2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile tedavi gören ve aynı odada kaldığı Nadiye Yıldız'ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü.

Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı.

Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın öldüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nadiye Yıldız'ın cesedi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arife K.'nin, Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.