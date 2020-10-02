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Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez silahla vurdu

Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez silahla vurdu

Samsun'da Kemal Bulut (77), 3 ay önce de tabancayla ateş ederek yaraladığı oğlu Nazım Bulut'u (44) yine tabancayla vurdu.