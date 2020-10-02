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- Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez silahla vurdu
Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez silahla vurdu
- DHA
- 02.10.2020 - 23:14
Samsun'un İlkadım ilçesinde,baba ile oğlu arasındaki husumette 2 kez kan döküldü.
İlk olarak 3 Temmuz'da meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Kemal Bulut (77) ile oğlu Nazım Bulut (44) arasında tartışma çıktı.
KAVGA ETTİĞİ OĞLUNU BACAKLARINDAN VURDU
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Kemal Bulut, oğlunu bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAVGA ETTİĞİ OĞLUNU YİNE VURDU
Baba ve oğlu arasında bu akşam saatlerinde bir kahvehanede yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Bulut tabancayla oğluna ateş etti. Nazım Bulut başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Kahvehanedekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Kemal Bulut, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.