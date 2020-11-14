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    Samsun'da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

    Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulunurken, kimliği tespit edilen anne gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 01:30
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 02:27
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    Samsun'da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

    Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

    ANNE GÖZALTINA ALINDI

    Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınıarak, polis merkezine götürüldü.

    Samsun'da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı-Video

    Samsun da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı #1

    "ÖNCE BIRAKMAK İSTEMEDİM.."

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

    Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

    Samsun da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı #2

    Samsun da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı #3

    Samsun da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı #4

    Samsun da bir kadın, 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı #5

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