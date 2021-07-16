Samsun'da bir kadın özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından vurulan özel harekat polisi, balkondan aşağıya düştü. Balkona çıkan kızgın eş, kaldırıma yüz üstü düşen adama, "Bunu hak ettin" diyerek 2 el daha ateş etti.

Saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞİ TARAFINDAN VURULARAK BALKONDAN DÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Özel Harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil’e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 5 katlı binanın 1’inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil’e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINDAYKEN "ÖLMEDİ Mİ DAHA O?" DİYE BAĞIRDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.





















