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    Samsun'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

    Samsun Bafra'da 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, caminin tuvaletinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 04.09.2022 - 23:02
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    Samsun'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

    Samsun’un Bafra ilçesi Sayyar Paşa Camisi’nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu #1


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