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Samsun'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Samsun Bafra'da 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, caminin tuvaletinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.
- 04.09.2022 - 23:02
Samsun’un Bafra ilçesi Sayyar Paşa Camisi’nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu.
Hayatını kaybetti
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.