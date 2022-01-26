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Samsun'da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü
Samsun'da bir kişi sokak ortasında otomobilinin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğradı. 6 çocuk babası olan ve kafasından vurulan adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
- İHA
- 26.01.2022 - 03:15
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece saatlerinde, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.
KAFASINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti.
SALDIRGAN KAÇTI
Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.
Mustafa Yağbasan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.