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    Samsun'da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü

    Samsun'da bir kişi sokak ortasında otomobilinin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğradı. 6 çocuk babası olan ve kafasından vurulan adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 03:15
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    Samsun'da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü

    Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece saatlerinde, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.

    KAFASINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Samsun da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü #1

    SALDIRGAN KAÇTI

    Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

    Mustafa Yağbasan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü #2

    Samsun da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü #3

    Samsun da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü #4


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