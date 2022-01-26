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Samsun'da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü

Samsun'da bir kişi kafasından vurularak öldürüldü

Samsun'da bir kişi sokak ortasında otomobilinin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğradı. 6 çocuk babası olan ve kafasından vurulan adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.