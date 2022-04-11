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    Samsun'da bir kişi kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı

    Samsun'da bir kişi, kahvehane işleten yeğenini 8 el ateş ederek öldürdü.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 00:59
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    Samsun'da bir kişi kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı

    Samsun'un Bafra ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Azay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sebahattin Koca(53) çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca'yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı.

    Yeğenine 8 el ateş etti

    Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu. Bu akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi ağabeyinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti.

    Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti.

    Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun da bir kişi kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı #1

    Samsun da bir kişi kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı #2


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