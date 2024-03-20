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Samsun'da bir kişi kendisini polise şikayete giden karısını tüfekle vurdu

Samsun'da bir kişi kendisini polise şikayete giden karısını tüfekle vurdu Samsun'da bir kişi, tartışma sonrası kendisini polise şikayete giderken yolunu kestiği karısını tüfekle vurarak yaraladı.