Samsun'da bir kişi kendisini polise şikayete giden karısını tüfekle vurdu

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Bahar V. (20) ile 1.5 yıllık evli olduğu eşi Cengiz Y. (25) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu evinden dışarı çıkan 1 çocuk annesi Bahar V., taksiye binip eşini şikayet için polis merkezine gitmek için yola çıktı.
Kendi araçları ile eşinin peşinden giden Cengiz Y., taksinin önünü aracı ile kesip eşini taksiden indirip polise şikayete gitmesine engel olmaya çalıştı.
Sokak ortasında tüfekle ateş açtı
Cengiz Y., eşinin kendisiyle gelmemesi üzerine sokak ortasında tüfekle ateş açarak yaraladı.
Sağ ayağından vurulan Bahar V., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, Cengiz Y. ise olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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