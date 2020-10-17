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    Samsun'da bir kişiyi gözaltına alan bekçilere soruşturma

    Gençlerin kavgasına müdahale ederken, bekçilerle tartışan ve ters kelepçe takılarak gözaltına alınan 40 yaşındaki adam, şikayetçi oldu. Bunun üzerine bekçiler hakkında soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 13:53
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    Samsun'da bir kişiyi gözaltına alan bekçilere soruşturma

    Samsun’un İlkadım ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    İhbar üzerine adrese mahalle bekçileri yönlendirildi. Bu sırada yoldan geçen 40 yaşındaki Atakan Bayar da kavga eden gençleri ayırmak isterken, gelen bekçilerden biriyle tartışmaya başladı.

    Kısa süreli tartışmanın ardından Atakan Bayar, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

    “KAVGAYLA ALAKAM YOK” DEDİ, KELEPÇELENDİ

    İddiaya göre 3 mahalle bekçisi, Bayar'ın peşinden giderek olay yerine geri getirdi. Kavga ile alakası olmadığını söyleyen Bayar, çıkan tartışmada ters kelepçe takılarak yere yatırıldı.

    Biber gazı sıkılan Bayar, fenalık geçirdi. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kavgayla alakası olmayan adamı gözaltına alan bekçilere soruşturma İZLE

    DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

    Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar'ın yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi.

    Yapılan araştırmada kavga olayı ile ilgisi bulunmadığı belirlenen Bayar, serbest bırakıldı.

    BEKÇİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayın ardından evli ve 3 çocuk babası Bayar, bekçilerden şikayetçi oldu. 3 bekçi hakkında idari soruşturma açıldı.

    Samsun da bir kişiyi gözaltına alan bekçilere soruşturma #1

    'PSİKOLOJİM BOZULDU'

    Yaşadığı olayı anlatan Atakan Bayar, "Olay gecesi iyilik yapmak isterken başıma gelmeyen kalmadı. Asıl suçlular kaçarken ben suçlu gösterilip darbedildim. Beni darbedip, biber gazı sıktıktan sonra yaklaşık 25 dakika ters kelepçe yapıp üstüme dizleri ile bastırarak beklettiler. Psikolojim aşırı derece bozuldu. Hakkımı arayacağım, şikayetçiyim." dedi.

    Samsun da bir kişiyi gözaltına alan bekçilere soruşturma #2

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