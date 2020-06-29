Samsun'da tüfekle cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Pompalı tüfek ile bir şahsa ateş açan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Samsun'a bağlı Canik ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde işlenen cinayet, polisi harekete geçirdi.

26 yaşındaki Caner Taşdöven'in pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.18 yaşındaki N.A. ve olay anında yanında olduğu öne sürülen R.O. emniyete götürüldü.

1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklanırken, arkadaşı R.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI

Canik ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde N.A, Yavuz Selim Mahallesi ile Muhammet İkbal Caddesi kesişiminde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle 3 el ateş etmişti. Ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı