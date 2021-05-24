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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuğu, 'kurbağa adamlar' kurtardı.
- DHA
- 24.05.2021 - 17:40
- Güncelleme : 24.05.2021 - 17:42
Samsun'nun Atakum ilçesinde yaşayan Murtaza A., kardeşleriyle denize gitti. Murataza, serinlemek için girdiği suda batıp, çıkmaya başladı.
BÖLGEYE KURBAĞA ADAMLAR GELDİ
Boğulma tehlikesi geçiren Murtaza A.'yı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sevk edildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SAYESİNDE KURTARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 50 metre açıktaki Murtaza A., kıyıya çıkarıldı. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Murtaza A., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.