Samsun'da boş binada 1 ayda ikinci yangın

Samsun'da 17 gün önce çatı katında çıkan bir yangınla gündeme gelen 3 katlı metruk binada yeniden yangın çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

BİR AYDA İKİNCİ YANGIN

Kısa süre arayla binada iki kez yangın meydana gelmesi şüphe oluşturdu. Vatandaşlar binanın kundaklandığını iddia etti. Olayla ilgili incelemelerse sürüyor.

17 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Söz konusu binada 17 gün önce de bir yangın meydana gelmişti. Binanın çatısında başlayan yangın 3. kata sıçramış tüm sokak dumanla kaplanmıştı. Binada yangın sırasında küçük patlamalar da meydana gelmiş, çatıdan aşağıya düşen parçalar tehlike oluşturmuştu.