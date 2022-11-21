Samsun'da bulduğu para dolu çantanın sahibini dedektif gibi aradı

Bir esnaf, iş çıkışı yol kenarında içerisinde para, kredi kartları ile ziynet eşyaları olan çanta buldu. Dedektif gibi sahibini arayan vatandaş, sonunda çantayı sahibine teslim etti.

Samsun Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde esnaf olan Erdoğan Okurcan, akşam saatlerinde iş yerini kapatıp yolda yürürken park etmiş bir araç kenarında yerde çanta buldu.

Okurcan, çantayı sahibine teslim etmek için adeta dedektif gibi sahibini araştırdı.

Para dolu çantanın sahibini araştırıp buldu

Bulduğu çantayı sahibine ulaştırmak için harekete geçen esnaf Erdoğan Okurcan, "Önce baktım ve çantayı aldım. O an ilk aklımdan geçen şu oldu: 'Kötü niyetli biri bunu bulmadan görmeme sevindim.' Hemen caddede bir arkadaşımı görüp onun yanına giderek çantayı onun yanında açtım ve sahibine ulaşabilmek için telefon aramaya başladım.

"Bir fotoğraf gördük ve arkadaş aileyi tanıdı"

Aynı anda arkadaşıma 'eğer sahiplerine erişemezsem polise giderim' dedim. Telefon ararken, içinde nüfus cüzdanları, kredi kartları, ziynet eşyası ve nakit paralar ile ilaçlar vardı. Sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunurken bir fotoğraf gördük ve arkadaş aileyi tanıdı. Onları telefonla aradık, yarım saat sonra geldiler, aileye çantayı teslim ettik ve çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Mahallede ekmek fırını işletmecisi olan çantanın sahibi ailenin babası Mustafa Taşdelen, "Çocuklarla birlikte araca bindiğimizde yolda trafik sıkışmaması için acele ettik. O arada eşimde olan çanta yola düşmüş. İyi niyetli bir esnaf arkadaşımız onu bulmuş ve bize ulaşmış. Çok mutlu olduk. Değerli eşyalar dışında çantada kimliklerimiz ve evraklarımız da vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



