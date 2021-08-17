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    Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü

    16 yaşındaki çocuk, çektiği çakmak gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:05
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    Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki E.P., çakmak gazından zehirlendi.

    Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.P., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    ÇAKMAK GAZINI ÇEKTİ

    E.P., Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.P.'nin çakmak gazını çekerek zehirlendiği belirtildi.

    Samsun da çakmak gazından zehirlenerek öldü #1

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