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- Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü
Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü
16 yaşındaki çocuk, çektiği çakmak gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 17.08.2021 - 10:31
- Güncelleme : 17.08.2021 - 13:05
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki E.P., çakmak gazından zehirlendi.
Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.P., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇAKMAK GAZINI ÇEKTİ
E.P., Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.P.'nin çakmak gazını çekerek zehirlendiği belirtildi.