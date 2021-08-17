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Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü

Samsun'da çakmak gazından zehirlenerek öldü

16 yaşındaki çocuk, çektiği çakmak gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.