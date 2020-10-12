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    Samsun'da çalıntı altınları polis aracına sakladılar

    Bir hafta içerisinde 4 evi soyan hırsızlar, pastanede simit yerken yakalandı. Şüpheliler, kapı açmada kullanılan aparat ile çalıntı altınları emniyete götürüldükleri polis otosuna sakladı.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 15:59
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 15:59
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    Samsun'da çalıntı altınları polis aracına sakladılar

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, hırsızlık alarmı ile harekete geçti.

    4 Ekim tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı alan ekipler, inceleme başlattı.

    SİMİT YERKEN YAKALANDILAR

    Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, aranan hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.’nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

    POLİS ARACINA ALTIN SAKLADILAR

    Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.

    YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi. Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu’ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Samsun da çalıntı altınları polis aracına sakladılar #1

    Samsun da çalıntı altınları polis aracına sakladılar #2

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