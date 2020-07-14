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    Samsun'da cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Terme ilçesinde çıkan tartışma sonucu cami avlusunda bir kişi bıçaklandı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 06:10
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    Samsun'da cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Samsun'un Terme ilçesi Yeni Mahalle’de saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yeni Cami avlusunda iki grup genç arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Kavga esnasında M.K. cebindeki bıçağı çıkartarak, Ö.A.’yı bacağından yaraladı.

    Samsun'da cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    CEMAAT AVLUYA ÇIKINCA SALDIRGAN KAÇTI

    Kavga seslerini duyan camideki cemaat avluya çıkarken, saldırgan M.K. olay yerinden kaçtı.

    Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı A.Ö., Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, olay yerinden kaçan saldırgan M.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Samsun'da cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı #2

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