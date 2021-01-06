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- Samsun'da cami muslukları çalındı
Samsun'da cami muslukları çalındı
Bir caminin tuvaletinde ve abdesthanesinde yer alan musluklar, kimliği belirlenemeyen kişilerce söküldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- İHA
- 06.01.2021 - 09:10
- Güncelleme : 06.01.2021 - 09:50
Samsun'un Bafra ilçesindeki Bahçeler Mahallesi'nde, gece saatlerinde cami avlusuna gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce hırsızlık yapıldı.
Şüpheliler, camideki abdesthanede bulunan 10 ve tuvalette bulunan 1 musluğu yerinden sökerek çaldı.
İMAM FARK ETTİ
Muslukların yerinde olmadığını fark eden cami imamı, polisi arayarak olayı bildirdi.
ARANIYORLAR
Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda muslukları çalan kişi ve ya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.