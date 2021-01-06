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    Samsun'da cami muslukları çalındı

    Bir caminin tuvaletinde ve abdesthanesinde yer alan musluklar, kimliği belirlenemeyen kişilerce söküldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:50
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    Samsun'da cami muslukları çalındı

    Samsun'un Bafra ilçesindeki Bahçeler Mahallesi'nde, gece saatlerinde cami avlusuna gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce hırsızlık yapıldı.

    Şüpheliler, camideki abdesthanede bulunan 10 ve tuvalette bulunan 1 musluğu yerinden sökerek çaldı.

    İMAM FARK ETTİ

    Muslukların yerinde olmadığını fark eden cami imamı, polisi arayarak olayı bildirdi.

    ARANIYORLAR

    Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda muslukları çalan kişi ve ya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Samsun da cami muslukları çalındı #1

    Samsun da cami muslukları çalındı #2

    Samsun da cami muslukları çalındı #3

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