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    Samsun’da çamur yağdı

    Samsun’da etkili olan toz bulutu, yağmurun da etkisi ile çamur yağmuru şeklinde yağarak her yeri çamurla kapladı.
    • 18.04.2022 - 19:45
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    Samsun’da çamur yağdı

    Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımları Samsun’da etkisini arttıran fırtına ile birlikte çamur yağmuruna dönüştü.

    Özellikle koyu renkli arabaların üstündeki çamur tabakası dikkat çekerken, vatandaşlar arabalarını yıkamak için oto yıkamacılar ve benzinliklerin araba yıkama bölümlerine yöneldiler.

    Toz bulunun yanı sıra etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı.

    En karlı çıkanlar oto yıkamacılar oldu

    İHA'nın aktardığına göre Samsun genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçların değil, evlerin pencereleri, cadde ve sokakları da çamura buladı.

    Çamur yağmurundan en karlı çıkanlar ise oto yıkamacılar oldu. Oto yıkamacılar birkaç hafta önce de etkisini gösteren çamur yağmurunun tekrar etkili olması ile adeta bayram etti.

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    Samsun’da çamur yağdı #2

    Samsun’da çamur yağdı #3

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