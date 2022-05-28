Samsun'da çatıda çıkan yangın plastik malzemelere sıçradı

İlkadım ilçesindeki fırından dolayı alev aldığı söylenen bacadaki alevlerin plastikleriyle sıçramasıyla yangın büyüdü. İtfaiye müdahalesinin ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Rasathane Mahallesi'ndeki 3’ü de yıkılmak üzere boşaltılan 5’er katlı apartmanlarının ortasında bulunan Emine Apartmanı’nın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alev plastik malzemelere sıradı

Zemin katta bulunan fırından dolayı alev aldığı düşünülen bacadaki ateş daha sonra çatıda bulunan plastik malzemelere sıçrayınca yangın büyüdü.

İtfaiye müdahale etti

Olay yerine hızlı bir şekilde gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce söndürme daha sonra da soğutma çalışması yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, yangının söndürülmesinin ardından tekrar araç trafiğine açıldı.