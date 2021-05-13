Samsun’da 16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası evin çatısında arkadaşlarıyla tüfekle havaya ateş etmek istediği sırada tabancayla vurularak yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu.

"TÜFEKLE ATEŞ EDECEKTİK"

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş edecektik. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da çatıya ateş etmek için çıktı, ayağından vuruldu ViDEO