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- Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi
Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi
Cami önünde dilenen bir şüpheli istediği parayı toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı.
- DHA
- 14.09.2020 - 18:01
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Camii'ne gelen kimliği belirsiz dilenci, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi.
PARAYI AZ BULDU, CAMİYE SALDIRDI
Beklediği miktarda para alamayan dilenci caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kayıplara karıştı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi VİDEO