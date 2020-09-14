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Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi

Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi

Cami önünde dilenen bir şüpheli istediği parayı toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı.