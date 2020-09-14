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    Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi

    Cami önünde dilenen bir şüpheli istediği parayı toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 18:01
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    Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Camii'ne gelen kimliği belirsiz dilenci, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi.

    PARAYI AZ BULDU, CAMİYE SALDIRDI

    Beklediği miktarda para alamayan dilenci caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kayıplara karıştı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Samsun'da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi VİDEO

    Samsun da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi #1

    Samsun da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi #2

    Samsun da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi #3

    Samsun da cemaatten istediği parayı toplayamayan dilenci camiye zarar verdi #4

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