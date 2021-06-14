- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi
Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, su kanalına girdi. İmam olduğu belirlenen sürücünün, akrabasının cenazesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.
- İHA
- 14.06.2021 - 09:55
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:57
Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Reşat A. (52), direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, su kanalına girdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Mehmet Reşat A.’nın, 19 Mayıs ilçesinin Kertmen Mahallesi imamı olduğu belirlendi.
Kazanın, bir akrabasının cenazesine giderken gerçekleştiği öğrenildi.