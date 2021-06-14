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    Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, su kanalına girdi. İmam olduğu belirlenen sürücünün, akrabasının cenazesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:57
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    Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi

    Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Reşat A. (52), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, su kanalına girdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

    Mehmet Reşat A.’nın, 19 Mayıs ilçesinin Kertmen Mahallesi imamı olduğu belirlendi.

    Kazanın, bir akrabasının cenazesine giderken gerçekleştiği öğrenildi.

    Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi #1

    Samsun’da cenazeye giden imam kaza geçirdi #2

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