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    Samsun'da cep telefonunu sahte parayla satın aldı

    İnternetten satılan cep telefonunu elden teslim alan ve sahte para ile ödeme yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 19:19
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    Samsun'da cep telefonunu sahte parayla satın aldı

    Samsun'un İlkadım ilçesindeki dolandırıcılar, internet sitesinden 2 bin 500 liraya satılan cep telefonunu sahte para ile aldı.

    Bir süre sonra durumu fark eden satıcı polise şikayette bulundu.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı.

    Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, olayla ilgili bir süre önce de bir kişinin gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Samsun da cep telefonunu sahte parayla satın aldı #1

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