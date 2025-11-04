Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı

- Samsun'un İlkadım ilçesinde, arkadaşını bıçaklayan E.A.K., olay sonrası kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.
- 5 yerinden bıçaklanan İ.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- E.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen 20 yaşındaki İ.Ç., daha önceden tanıdığı 18 yaşındaki E.A.K. ile karşılaştı.
E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
E.A.K, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
E.A.K., adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.