Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı İlkadım ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 yerinden bıçaklanan genç ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.