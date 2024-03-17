İHA
Samsun'da sabah saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Bafra ilçesinde Ağcaalan Mahallesi'nde bulunan Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin çıkan yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin uzun süren söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, cami kullanılmaz hale geldi.
Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirterek, bu konuda yardım beklediklerini belirttiler.
Son olarak ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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