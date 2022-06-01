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- Samsun'da cinayet sanığı bodyguarda 2 kez müebbet
Samsun'da cinayet sanığı bodyguarda 2 kez müebbet
Bir barda çıkan kavga sonucu iki kişiyi silahla öldüren bodyguard Yaşar Mertoğlu'nun cezası belli oldu.
- 01.06.2022 - 15:09
- Güncelleme : 01.06.2022 - 15:34
Geçtiğimiz temmuz ayında Samsun Atakum'daki bir barda çıkan silahlı kavgada, Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28), bodyguard Yaşar Mertoğlu tarafından öldürülmüştü.
Cinayetin ardından sanık Mertoğlu tutuklanmış, hakkında da Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Bugün ise davanın son duruşması görüldü.
Son savunması: Pişmanım
Hakim karşısına çıkan sanık, "Üzgünüm, pişmanım. Beraatimi istiyorum.s" dedi.
İki kez müebbet hapis cezası aldı
İHA'nın haberine göre mahkeme, Mertoğlu’nu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81/1 maddesi gereği 'kasten adam öldürmek' suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Öte yandan, 2 kişinin öldürüldüğü bar 2 Eylül gecesi ateşe verilerek yakılmıştı.