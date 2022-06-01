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Samsun'da cinayet sanığı bodyguarda 2 kez müebbet

Samsun'da cinayet sanığı bodyguarda 2 kez müebbet

Bir barda çıkan kavga sonucu iki kişiyi silahla öldüren bodyguard Yaşar Mertoğlu'nun cezası belli oldu.