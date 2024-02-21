Samsun'da cinayetten yargılanan sanık: Bıçağın üzerine atlayınca bıçak saplandı Samsun'da içkili restoran çıkışında yaşanan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de bıçakla ağır yaralayan sanık, mahkemedeki ifadesinde, "Bıçağın üzerine atlayınca bıçak saplandı, ben öldürmedim" dedi.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan içkili bir restoranın önünde 2 Eylül 2023 gecesi küfürleşme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut Uzal'ın bıçakla saldırdığı Ergin Çolak (50) ve Recep İlhan (53) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sokakta oldukları yere yığılan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Recep İlhan, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal, polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bıçağın üzerine atlayınca bıçak saplandı"

Turgut Uzal hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıkan Uzal, kendini savunarak, "Kavga sırasında elimin kesildiğini gördüm. Ergin üzerime geliyordu. Üzerimdeki bıçağı çıkardım, rastgele salladım. Yere düştüm. Bu sırada Recep üzerime atladı. Elimdeki bıçak Recep'e saplandı. Maktulü daha önceden tanımıyorum. Olay yerinden kaçtım. Bir bodrumda saklandım, sabah polise teslim oldum" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)