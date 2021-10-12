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- Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü intihar etti
Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü intihar etti
61 yaşındaki 'cinsel istismar' suçundan hüküm giyen zanlı, koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı.
- İHA
- 12.10.2021 - 08:57
- Güncelleme : 12.10.2021 - 09:39
Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'cinsel istismar' suçundan hükümlü olan Erkan S. (61), kaldığı koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı.
Erkan S.’yi, diğer hükümlüler asılı halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cinsel istismar hükümlüsü Erkan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.