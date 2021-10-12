Euro
10.404
0.06%
Dolar
9.0031
0.02%
Altın
510.54
0.55%
Borsa
1.417
0.07%
Bitcoin
516.506
2.37%
EXEN Coin
22.32
1.45%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü intihar etti

    61 yaşındaki 'cinsel istismar' suçundan hüküm giyen zanlı, koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü intihar etti

    Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'cinsel istismar' suçundan hükümlü olan Erkan S. (61), kaldığı koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı.

    Erkan S.’yi, diğer hükümlüler asılı halde buldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Cinsel istismar hükümlüsü Erkan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir