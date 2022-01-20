Samsun'da cinsel istismar sanığına ev hapsi

Tutuklu olarak yargılandığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki zanlının, ev hapsine ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 yıl boyunca, olay tarihinde 15 yaşındaki olan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 78 yaşındaki H.B., 2019 Aralık ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuklu olarak yargılanan H.B., “nitelikli cinsel istismar” suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve “alıkoymak” suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATIN SAVUNMASI: İDAM KARARI GİBİ OLDU

H.B.'nin avukatı Ata Giritli, müvekkilinin 78 yaşında olduğunu ve yaşına bağlı çeşitli hastalıklarının mevcut olduğunu ileri sürerek, “Türkiye'de idam 2001 yılından kaldırıldı. Bu davada verilen ceza müvekkilimin yaşı itibarıyla, bulunduğu durum itibarıyla idam kararı gibi olacaktır. Adalet Bakanlığı’nın ve tüm dünyadaki hukuk uygulamaları göz önünde tutularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyorum.” dedi.

EV HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, zanlının yaşı ve hastalıkları itibarıyla adli kontrol şartıyla tahliyesine, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine gönderilmesine karar verdi.

Avukat Ata Giritli ise kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

3. Ceza Dairesi ise H.B.'nin yargılanmasıyla ilgili dava dosyasını inceleyerek, iddianamesindeki bazı eksiklikler nedeniyle yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

H.B.'nin mayıs ayında yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.