Sosyal medya hesapları üzerinden çocuk istismarı görüntüleri alıp satan şahıs, polis ekiplerinin tespit çalışması ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri, çocuk istismarı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, İlkadım ilçesinde bir şahıs tespit edildi.

PARA KARŞILIĞI İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ ALIŞVERİŞİ

Tespit edilen 45 yaşındaki İ.D.'nin, ikamet ettiği Kazımkarabekir Mahallesi'nde sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığı ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldı belirlendi.

Samsun'da çocuk istismarı görüntüsü satan şahıs yakalandı VİDEO











FARKLI SANAL AĞLAR KULLANILDI

Polis, bu sabah İ.D.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.'nin, polis takibine yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi.





DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

İ.D.'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.