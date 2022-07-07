Petrol
102.6
1.90%
Euro
17.5764
0.16%
Dolar
17.2363
0.12%
Altın
963.31
0.06%
Borsa
2419
0.46%
Bitcoin
351.994
1.30%
BTXN Coin
6.52
-1.80%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
    • 07.07.2022 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı

    Günden güne artan çocuk pornosu olaylarının önüne geçebilmek için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, çocuk pornosu paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Olayla ilgili aralarında öğretmen, fırıncı ve tır şoförlerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Küçük çocukların videolarını paylaştılar

    Gözaltına alınan şüpheli şahısların farklı rumuzlarla açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden 06-14 yaş arası çocuk pornolarını paylaştıkları ortaya çıktı.

    Aralarında öğretmen bulunan 4 kişi adliyede

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

    Savcıya ifade veren 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Samsun da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı #1

    Samsun da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı #2

    Samsun da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı #3

    Samsun da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı #4


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin tercihi otomatik vites
    Otomobil

    Türkiye'nin tercihi otomatik vites

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Nükleer risklere karşı uyardı
    Dünya

    Nükleer risklere karşı uyardı

    Görüş Bildir