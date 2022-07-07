Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Günden güne artan çocuk pornosu olaylarının önüne geçebilmek için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çocuk pornosu paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.

Olayla ilgili aralarında öğretmen, fırıncı ve tır şoförlerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Küçük çocukların videolarını paylaştılar

Gözaltına alınan şüpheli şahısların farklı rumuzlarla açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden 06-14 yaş arası çocuk pornolarını paylaştıkları ortaya çıktı.

Aralarında öğretmen bulunan 4 kişi adliyede

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Savcıya ifade veren 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.