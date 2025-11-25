Samsun'da çok sayıda köpek tabancayla vurularak öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.

İhbarın bir vatandaş tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine gitti.

TABANCAYLA VURULMUŞLAR

Bölgeye şerit çekerek önlem alan İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

İlk incelemede tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlenen köpeklerin kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları tespit edildi.