Samsun'da çok sayıda köpek tabancayla vurularak öldürüldü

Samsun'da tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlenen 9 köpeğin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 04:32
  • Samsun'da çöp kutusunda ölü bulunan 9 köpek için soruşturma başlatıldı.
  • Köpeklerin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
  • Kısırlaştırılmış ve aşılı köpeklerin ölümü üzerine adli ve idari inceleme yapılıyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.

İhbarın bir vatandaş tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine gitti.

TABANCAYLA VURULMUŞLAR

Bölgeye şerit çekerek önlem alan İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

İlk incelemede tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlenen köpeklerin kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları tespit edildi.

