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    Samsun'da çöp kamyonu çalan şahıs yakalandı

    Samsun’da belediyenin çöp kamyonunu çalıp araçla gezerken yakalanan Erman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 14:41
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    Samsun'da çöp kamyonu çalan şahıs yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olan Erman B., belediyeye ait park halindeki çöp kamyonunu düz kontak yöntemiyle çaldı.

    Şahıs çaldığı kamyonla gezerken, işçilerin hırsızlık olayını fark etmesiyle durum polise bildirildi.

    ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM DEDİ

    Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu Erman B., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu ve hırsızlığı neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Erman B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan çöp kamyonu ise belediye yetkililerine teslim edildi.

    Samsun da çöp kamyonu çalan şahıs yakalandı #1

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