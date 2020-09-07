Samsun'da çöp kamyonu çalan şahıs yakalandı

Samsun’da belediyenin çöp kamyonunu çalıp araçla gezerken yakalanan Erman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olan Erman B., belediyeye ait park halindeki çöp kamyonunu düz kontak yöntemiyle çaldı.

Şahıs çaldığı kamyonla gezerken, işçilerin hırsızlık olayını fark etmesiyle durum polise bildirildi.

ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM DEDİ

Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu Erman B., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu ve hırsızlığı neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Erman B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan çöp kamyonu ise belediye yetkililerine teslim edildi.