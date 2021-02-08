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    Samsun'da çöpe atılan bebeğin annesi yakalandı

    Samsun'da çöp konteynerinde ağlama sesi duyulması sonucu bulunan bir haftalık kız bebeği terk eden Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. yakalandı.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 09:01
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    Samsun'da çöpe atılan bebeğin annesi yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi’nde 5 Şubat günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti.

    Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Bebek burada koronavirüs ünitesinde tedavi altına alındı.

    Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, bölgede çok sayıda güvenlik kamerasına el koyarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

    AFGAN ANNE VE EBE YAKALANDI

    Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin farklı isim kullandıkları ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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