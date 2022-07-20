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    Samsun'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

    Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden emekli öğretmen G.B. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
    • 20.07.2022 - 22:32
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    Samsun'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddia edilen emekli öğretmen G.B. adlı kadın gözaltına alındı.

    "Devlet büyüklerine hakaret"ten gözaltı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından "devlet büyüklerine hakaret" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun da Cumhurbaşkanı na hakaretten gözaltına alındı #1

    Serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, nöbetçi mahkemeye ifade veren G.B. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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