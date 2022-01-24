Samsun'da daha önce darbettiği arkadaşı tarafından kurşuna dizildi

Samsun'da daha önce darbettiği arkadaşı tarafından kurşuna dizildi

19 Mayıs ilçesinde bir şahıs kendisini bir zaman önce darbeden arkadaşıyla arabada seyir halindeyken tartıştı. Darbedilmeyi yediremeyen kişi, aracın içerisinde arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Aykut Aydın (29) kendisini birkaç kişi ile tekme tokat darbeden arkadaşı Ahmet Sözen (35) ile buluştu.

İki arkadaş Ahmet Sözen'in aracında oturup birlikte alkol aldı. Bu sırada aralarında daha önceki darbedilme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARABANIN İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sonucu Aykut Aydın, şoför koltuğunda oturan Ahmet Sözen'e tabancayla ateş açarak olay yerinden evine kaçtı.

POLİSE TESLİM OLDU

Ardından pişman olarak olay yerine geri döne Aydın, polis ekiplerine kendisini ihbar ederek, suç aletiyle teslim oldu. Aydın,19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YARALI ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine giden polis, Ahmet Sözen'i aracının şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu.