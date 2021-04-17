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    Samsun'da damat ile kayınpedere silahlı saldırı

    Akrabası ile kayınpederine kurşun yağdıran G.A. isimli kadın gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 09:53
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    Samsun'da damat ile kayınpedere silahlı saldırı

    Samsun'da yaşayan C.A. (21) ile kayınpederi H.A. (48), İlkadım ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğradı.

    Bacaklarından yaralanan C.A. ve H.A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SEDYE ÜZERİNDE TEHDİTLER SAVURDU

    Kayınpeder H.A., hastanede önünde sedye ile ambulanstan indirilirken yaralı ayağını göstererek, “Bu ayak bugün çalışacak. Size başka bir şey demiyorum." dedi.

    Samsun'da damat ile kayınpedere silahlı saldırı VİDEO

    "SAMSUN BUGÜN YANACAK"

    Yaralı damadını kasteden H.A., "O can ne oldu. O cana bir şey olursa bugün bu Samsun yanacak. Bu cana bir şey olursa bittiniz. Benim bu ayaktan bir şey olmaz. Ben çok mermi yedim. Bunlar alınacak. Hepinizin 10 dakikası var." diye bağırarak tehditler savurdu.

    Damadını görmek isteyip kendi tedavisini kabul etmeyerek sedyeden inip damadının yanına giden H.A., güçlüklü sakinleştirilerek tedavi altına alındı.

    Samsun da damat ile kayınpedere silahlı saldırı #1

    SALDIRGAN AKRABALARI ÇIKTI

    Yaralı genç ise kendilerini amcasının eşi G.A.'nın vurduğunu söyledi. G.A. adlı kadın ile olay sırasında yanında bulunan oğlu C.A. ve eşi H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

    Baba-oğul fenalık geçirip ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen C.A. ile babası H.A. tedavilerinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büros'una götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da damat ile kayınpedere silahlı saldırı #2

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