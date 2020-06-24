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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 zanlı yakalandı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 09:33
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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #1

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

    BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #8

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