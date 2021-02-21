Takside olduğu sırada kısıtlama denetimine denk gelen genç, arkadaşlarına götürdüğü uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, kentte narkotik ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması gerçekleşti.

Narkotik polisi yoldan geçen araçlar ve şahıslar üzerinde HES kontrolü, sokağa çıkma yasağı izni ve uyuşturucu ve silahla ilgili arama yaptı.

ARKADAŞINA UYUŞTURUCU GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI

Durdurulan bir taksinin içinde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.D.'nin üzerinden, 7 adet ecstasy uyuşturucu hap çıktı. Taksi ile polisin uygulamasından geçeceğini düşünen M.D., uyuşturucuyu içmek için arkadaşlarının evine götürdüğünü ileri sürdü.

Samsun'da denetime takılan gencin üzerinden uyuşturucu çıktı VİDEO

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GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.D.'ye ayrıca pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için de tutanak tutuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.