Kar yağışını fırsat bilen iki kardeş, yarı çıplak şekilde kara atladı.

Samsun'da yağan kar etkisini ilçelerde daha çok hissettirirken, bazı vatandaşlar beyaz örtünün keyfini farklı şekilde çıkardı.

İki kardeş, evlerinin penceresinden şortla kara balıklama atlayarak soğuk havaya meydan okudu.

KARA BALIKLAMA ATLADILAR

Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Yusuf Şirin isimli iki kardeş, evlerinin pencerelerinden kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kara balıklama atladı.

Soğuğa aldırış etmeden soyunup karın tadını çıkaran kardeşler, tebessüm ettirdi. Karın içinde kulaç atan kardeşlerin mutlu anları kameraya yansıdı.

Samsun'da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar ViDEO

Kardeşlerden 28 yaşındaki Yusuf Şirin "Türk komandosu her yerde" diyerek kara atlarken, bir ay önce askerliğini yedek subay olarak tamamladığı öğrenildi.

Kardeşler pandemiden dolayı bunaldıklarını ve farklı bir eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söylediler.