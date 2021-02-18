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    Samsun'da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar

    Kar yağışını fırsat bilen iki kardeş, yarı çıplak şekilde kara atladı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 09:46
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    Samsun'da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar

    Samsun'da yağan kar etkisini ilçelerde daha çok hissettirirken, bazı vatandaşlar beyaz örtünün keyfini farklı şekilde çıkardı.

    İki kardeş, evlerinin penceresinden şortla kara balıklama atlayarak soğuk havaya meydan okudu.

    KARA BALIKLAMA ATLADILAR

    Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Yusuf Şirin isimli iki kardeş, evlerinin pencerelerinden kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kara balıklama atladı.

    Soğuğa aldırış etmeden soyunup karın tadını çıkaran kardeşler, tebessüm ettirdi. Karın içinde kulaç atan kardeşlerin mutlu anları kameraya yansıdı.

    Samsun'da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar ViDEO

    Kardeşlerden 28 yaşındaki Yusuf Şirin "Türk komandosu her yerde" diyerek kara atlarken, bir ay önce askerliğini yedek subay olarak tamamladığı öğrenildi.

    Kardeşler pandemiden dolayı bunaldıklarını ve farklı bir eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söylediler.

    Samsun da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar #1

    Samsun da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar #2

    Samsun da denizde yüzer gibi karda kulaç attılar #3

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