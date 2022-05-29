Samsun'da denize giren genç, boğularak can verdi

Yüzmek için arkadaşıyla gittiği sahilde boğulan 26 yaşındaki Mustafa Doğan, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti.

Havaların ısınmasıyla denize girenler de sahil kesimlerine gitmeye başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan sahile giden bir grup genç de yüzmek istedi.

26 yaşındaki Mustafa Doğan da arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için denize girdi.

100 metre açıkta boğuldu

Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirip suya batan Mustafa Doğan'ı fark eden vatandaşlar yardımına koştu.

Kurtarılamadı

Baygın halde denizden çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.