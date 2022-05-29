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    Samsun'da denize giren genç, boğularak can verdi

    Yüzmek için arkadaşıyla gittiği sahilde boğulan 26 yaşındaki Mustafa Doğan, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti.
    • 29.05.2022 - 09:24
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    Samsun'da denize giren genç, boğularak can verdi

    Havaların ısınmasıyla denize girenler de sahil kesimlerine gitmeye başladı.

    Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan sahile giden bir grup genç de yüzmek istedi.

    26 yaşındaki Mustafa Doğan da arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için denize girdi.

    100 metre açıkta boğuldu

    Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirip suya batan Mustafa Doğan'ı fark eden vatandaşlar yardımına koştu.

    Kurtarılamadı

    Baygın halde denizden çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da denize giren genç, boğularak can verdi #1


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