Samsun’da devasa makaron operasyonu

Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda arama yapıldı.

4 MİLYON 230 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg’lık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.