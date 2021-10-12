Euro
10.4367
0.05%
Dolar
9.0351
0%
Altın
511.71
0.06%
Borsa
1.417
0.04%
Bitcoin
509.167
-1.09%
EXEN Coin
21.60
-1.95%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Samsun’da devasa makaron operasyonu

    Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da devasa makaron operasyonu

    Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda arama yapıldı.

    4 MİLYON 230 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan incelemelerde, 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg’lık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

    Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Samsun’da devasa makaron operasyonu #1

    Samsun’da devasa makaron operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir