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Samsun’da devasa makaron operasyonu
Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 12.10.2021 - 23:30
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda arama yapıldı.
4 MİLYON 230 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan incelemelerde, 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg’lık bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.