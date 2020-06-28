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- Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti
Alaçam ilçesinde meydana gelen olayda, Fadıl Bozdemir traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
- İHA
- 28.06.2020 - 07:34
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Dopanket Mahallesi'nde meydana geldi.
Fadıl Bozdemir kendisine ait engebeli arazide 55 TK 366 plakalı traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan traktör sürücüsü Fadıl Bozdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.