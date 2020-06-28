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    Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti

    Alaçam ilçesinde meydana gelen olayda, Fadıl Bozdemir traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 07:34
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    Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Dopanket Mahallesi'nde meydana geldi.

    Fadıl Bozdemir kendisine ait engebeli arazide 55 TK 366 plakalı traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan traktör sürücüsü Fadıl Bozdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti #3

    Samsun'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti #4

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