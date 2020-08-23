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- Samsun'da doktor, kediye kıyma veren eşini darbetti
Samsun'da doktor, kediye kıyma veren eşini darbetti
Kendisi gibi doktor olan eşini kediye kıyma vermesinin ardından darbeden doktor, eşini evden kovdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 23.08.2020 - 09:08
- Güncelleme : 23.08.2020 - 09:08
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde F.İ. isimli doktor, kendisiyle aynı mesleği yapan eşi O.İ. ile market alışverişi yaptıktan sonra eve dönmek üzere yola çıktı.
Eve giderken yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça veren F.İ.'yi gören eşi O.İ., eşinin kediye kıyma vermesine sinirlendi.
DARBEDİLİP EVDEN KOVULDU
O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ.'yi darp ederek evden kovdu. Eşi tarafından darp edilerek evden kovulan F.İ. polisi arayarak eşinden şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Uzmanlık eğitimini tamamlayan doktor F.İ'nin 2 aydır tayin beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.