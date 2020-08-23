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Samsun'da doktor, kediye kıyma veren eşini darbetti

Samsun'da doktor, kediye kıyma veren eşini darbetti

Kendisi gibi doktor olan eşini kediye kıyma vermesinin ardından darbeden doktor, eşini evden kovdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.