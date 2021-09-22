Samsun'da dolandırıcılık: 52 bin TL'sinden oldu

Samsunlu vatandaş, sosyal medyadan kendisine ulaşarak 'teröristlerden 3,5 milyon dolar çaldığını' söyleyip ABD'ye gideceğini söyleyen dolandırıcının tuzağına düştü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ü.T. (54), sosyal medya üzerinden dolandırıldı.

Kimliği belirsiz dolandırıcı, Ü.T.'ye teröristlerden 3,5 milyon dolar para bulunan çantayı çaldığını ve parayı ABD'ye götürmek istediğini söyledi.

52 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Dolandırıcıya inanan Ü.T., şahsın verdiği hesaba 10 bin 350 lira ve 42 bin 320 lira olmak üzere farklı tarihlerde iki kez toplam 52 bin 670 lira para gönderdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu anlayan Ü.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.