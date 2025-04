Samsun'da dönercilere denetim düzenlendi

İHA

Son günlerde gündem olan döner skandalları sonrası Samsun'da ekipler harekete geçti..

Yaşanan gelişmede, Samsun’da kıyma, yaprak, karışık ve kanatlı et döner satışı yapan toplu tüketim işletmeleri, eş zamanlı olarak denetlendi.

BAZI İŞLETMELERDE CİDDİ UYGUNSUZLUKLAR BELİRLENDİ

Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bazı işletmelerde ciddi uygunsuzlukların tespit edildiğini söyledi.

Sağlam, "İlkadım, Salıpazarı, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı işletmelerin, önceki güne ait pişirilmiş fakat satılamamış dönerlerin üzerine yeni çiğ et takarak satışa sunmaya çalıştıkları, ayrıca bu pişmiş dönerleri kesip saklayarak ertesi gün taze dönerle karıştırarak sattıkları tespit edilmiştir" dedi.

"SÖZ KONUSU İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’ne aykırı şekilde, pişirme işlemine başlandığı andan itibaren 12 saatlik raf ömrü bulunan dönerlerin bu sürelere riayet edilmeden satışa sunulduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, "İnsan sağlığı açısından risk oluşturan döner etlerine el konularak imha edilmiştir. Söz konusu işletmelere idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlam, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbar edebilirler" diye konuştu.